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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إشادات دولية بالجهود المصرية في إدخال المساعدات واستقبال المصابين من غزة

مساعدات غزة
مساعدات غزة

قال أيمن عماد، مراسل القاهرة الإخبارية، إن المقررة الأممية المعنية بحقوق الإنسان في فلسطين فرانشيسكا ألبانيز، ومرافقيها، أشادوا بالدور البارز الذي تقوم به مصر في استقبال المصابين من قطاع  غزة، والمرافقين لهم، بالتوازي مع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وتسهيل عبور المساعدات إلى المنافذ الإسرائيلية من خلال الطريق الحدودي.

ولفت مراسل القاهرة الإخبارية، خلال مداخلة بالقناة، إلى أن مجمل الإصابات التي دخلت مصر وصلت 750 حالة من بداية أبريل ويقدم لهم الرعاية في المستشفيات المصرية، بعد استقبالهم في معبر رفح، كما استقبلت مصر 1709 من المرافقين يقيمون في العريش في أماكن خصصتها الدولة لاستقبالهم لحين استشفاء المصابين.

3 آلاف و600 شاحنة

وأردف أن مصر أنفذت هذا الشهر 3 آلاف و600 شاحنة مساعدات إنسانية، وأسقطت بالأمس عشات أطنان المساعدات على شمال غزة في المناطق التي يصعب الوصول إليها، وأوصلت 130 شاحنة للمناطق الشمالية، رغم استمرار الجانب الإسرائيلي في عرقلة إيصال المساعدات، إلا أن متوسط  يومي أعداد الشاحنات يصل بين 200 لـ300 شاحنة وأحيانا يزيد عن ذلك، منوها أن المقرة الأموية ذكرت كل تلك الأمور وأشادت بها.

https://www.youtube.com/watch?v=mtvoyilNDYQ&ab_channel=AlQaheraNews-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9

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