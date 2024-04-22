تعليق غير متوقع من تامر أمين على نتيجة الزمالك في الكونفدرالية

عبر الإعلامي تامر أمين، عن استغرابه من تعادل نادي الزمالك مع نظيره دريمز الغاني، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية، بدون أهداف، قائلًا "حيرتنا معاك يا زمالك".

وأضاف تامر أمين، أثناء تقديم برنامجه "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" مساء اليوم الأحد، أن الأسبوع الماضي تكشف الأهلي وتعمل ماتش حلو والجماهير لسة بتحتفل حتى الآن بهذا الفوز، متابعا أنه تيجي النهاردة تنكد في مباراة كانت سهلة وفي المتناول، لولا تذبذب المستوى الزمالك كان يقدر يكسب هذا الفريق 2 و3، والزمالك قادر أنه يكسب في غانا الأسبوع القادم".

واكمل تامر أمين، أن الفريق الغاني عمل اللي هو عايزه وتلاقي اللاعيبة الغانيين بيرقصوا، ولاعيبة الزمالك أنت اللي خليت الموضوع صعب في العودة والزمالك لو ضيع البطولة دي هيبقى صعب لأن دي أسهل بطولة لعودة الزمالك للتتويج الإفريقي خاصة أن البطولة سهلة والزمالك عنده لعيبة كويسة.

