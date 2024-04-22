ولي أمر يطلق الرصاص خلال مشاجرة مع نجله أمام مدرسته بالبساتين.. فيديو

ضبط رجال الأمن بالقاهرة طرفي مشاجرة وقعت بين طالبين امام احدي المدارس الخاصة ، وذلك بعد ان اطلق ولي أمر احد الطالبين عيار ناري من طبنجة صوت ، مما تسبب في حدوث حاله من الفزع لدي الطلاب .

تلقي قسم شرطة البساتين بلاغاً بنشوب مشاجرة بين طالبين وتدخل ولي أمر يحمل سلاحاً نارياً ، وذلك امام مدرسة خاصة بزهراء المعادي دائرة القسم .

علي الفور تم توجيه رجال الأمن إلي مكان البلاغ وتم ضبط الطالبين ، ووالد الطالب يعمل (مهندس ) ، وكذا السلاح الناري (صوت) ، وتبين ان خلاف علي هاتف محمول وراء نشوب المشاجرة بين الطالبين تطورت للتعدي علي بعضهما البعض ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق .