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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ولي أمر يطلق الرصاص خلال مشاجرة مع نجله أمام مدرسته بالبساتين.. فيديو

المشاجرة
المشاجرة

ضبط رجال الأمن بالقاهرة طرفي مشاجرة وقعت بين طالبين امام احدي المدارس الخاصة ، وذلك بعد ان اطلق ولي أمر احد الطالبين عيار ناري من طبنجة صوت ، مما تسبب في حدوث حاله من الفزع لدي الطلاب .

تلقي قسم شرطة البساتين بلاغاً بنشوب مشاجرة بين طالبين وتدخل ولي أمر يحمل سلاحاً نارياً ، وذلك امام مدرسة خاصة بزهراء المعادي دائرة القسم .

علي الفور تم توجيه رجال الأمن إلي مكان البلاغ وتم ضبط الطالبين ، ووالد الطالب يعمل (مهندس ) ، وكذا السلاح الناري (صوت) ، وتبين ان خلاف علي هاتف محمول وراء نشوب المشاجرة بين الطالبين تطورت للتعدي علي بعضهما البعض ، تم تحرير محضر ، وجاري العرض علي النيابة العامة للتحقيق .

القاهرة المعادي طبنجة شرطة البساتين قسم شرطة البساتين مدرسة خاصة مدرسة نشوب مشاجرة

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