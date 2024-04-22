هبة قطب توضح سبب تسمية العلاقة بالـ"توكسيك" وتكشف مراحلها.. فيديو

قالت الدكتور هبة قطب، استشارى الطب الأسرى، إن العلاقة الـ توكسيك هي تسمية جديدة، تم استحداثها مؤخرا.

وتابعت هبة قطب، خلال حوارها مع برنامج " الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،: السمية جاءت لأن العلاقة تكون شبه التسمم العادي، عند تناول شيء يضر بصحتنا.

وأضافت: العلاقة التوكسيك تسير في 3 مراحل، والمرحلة الأولى هي الاستحواذ الشديد، والثانية فصل الشريك عن الآخرين، أما الثالثة هي بداية التحكم، وفيها يكون ما يرضيني هو ما يرضيكي.

واشارت الدكتور هبة قطب، استشارى الطب الأسرى،: الجواز الصحي هو أن يكون لكل طرف مساحته.