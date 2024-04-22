عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

هبة قطب توضح سبب تسمية العلاقة بالـ"توكسيك" وتكشف مراحلها.. فيديو

هبة قطب
هبة قطب

قالت الدكتور هبة قطب، استشارى الطب الأسرى، إن العلاقة الـ توكسيك هي تسمية جديدة، تم استحداثها مؤخرا.

txt

كسرت الاكصدام.. تحقيقات موسعة في اتهام هبة قطب بالتعدي على سيدة بأكتوبر

txt

خبطت عربيتي وشتمتني.. سيدة تحرر محضرًا ضد الدكتورة هبة قطب بأكتوبر

وتابعت هبة قطب، خلال حوارها مع برنامج " الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بى سى مصر"،: السمية جاءت لأن العلاقة تكون شبه التسمم العادي، عند تناول شيء يضر بصحتنا.

 

وأضافت: العلاقة التوكسيك تسير في 3 مراحل، والمرحلة الأولى هي الاستحواذ الشديد، والثانية فصل الشريك عن الآخرين، أما الثالثة هي بداية التحكم، وفيها يكون ما يرضيني هو ما يرضيكي.

 

واشارت الدكتور هبة قطب، استشارى الطب الأسرى،: الجواز الصحي هو أن يكون لكل طرف مساحته.

هبة قطب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رد فعل مفاجئ من مهيب عبد الهادي بعد تعادل الزمالك أمام دريمز الغاني

نجم الزمالك السابق يفتح النار على جوميز بسبب شيكابالا

صدمة لراغبي الحج بتأشيرة الزيارة| قرار رسمي من المملكة السعودية يبدد أحلام الآلاف

بشرى سارة لجمهور الزمالك قبل لقاء العودة أمام دريمز الغاني بالكونفدرالية

ضربة قوية لتجار الدولار في السوق السوداء

400 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

نزلت تانى.. تحرك أسعار الدواجن والبيض بالبورصة والأسواق اليوم

قرار عاجل من إدارة نادي الزمالك قبل لقاء الإياب أمام دريمز

ترشيحاتنا

شاهد| حزب الله يتبنى عملية إسقاط الطائرة الإسرائيلية المسيرة في لبنان

أخبار التكنولوجيا| واتساب يستعد للكشف عن ميزة جبارة قادمة للمستخدمين .. وأرخص موبايل شاومي في 2024

أخبار السيارات| اركب سيارة عائلية بأرخص سعر.. تخفيض يصل إلى 250 ألف جنيه لهذه السيارة.. تويوتا كورولا 2024 بأفضل سعر "كسر زيرو"

سورة الاستجابة.. داوم على قراءتها تحقق أمنياتك

سعر الريال السعودي رسميا في البنوك اليوم

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث للجسم عند تناول الذرة 3 مرات في الأسبوع؟

بالبيجامة.. شيرين رضا تخطف الأنظار بفيديو جديد

لوك غير معتاد.. درة تثير الجدل في أحدث ظهور| شاهد

الجمعة المقبلة| موعد تطبيق التوقيت الصيفي.. هنقدم الساعة ولا هنأخرها

فيديو

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

بعد تراجع الأرز.. مفاجأة في سعر الكيلو بالأسواق| تغطية خاصة

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ