سيدة تنشر فيديو عبر السوشيال ميديا بسرقة لص إطارات سيارتها.. والأمن يتدخل

نجح رجال الأمن بالقاهرة في القبض على لص سرق إطارات سيارة سيدة بالتجمع الأول ، وتم فضح أمره من خلال فيديو نشرته السيدة عبر السوشيال ميديا .



تبلغ من إحدى المواطنات باكتشافها سرقة (3) إطارات من سيارتها حال تواجدها بإحدى المدن السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، وتداول مقطع فيديو بأحد مواقع التواصل الإجتماعى بذات المضمون .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم بالقليوبية) والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات ، وكذا إطار آخر قام بسرقته من إحدى السيارات بذات الدائرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .