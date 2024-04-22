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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سيدة تنشر فيديو عبر السوشيال ميديا بسرقة لص إطارات سيارتها.. والأمن يتدخل

المتهم
المتهم

نجح رجال الأمن بالقاهرة في القبض على لص سرق إطارات سيارة سيدة بالتجمع الأول ، وتم فضح أمره من خلال فيديو نشرته السيدة عبر السوشيال ميديا .

تبلغ من إحدى المواطنات باكتشافها سرقة (3) إطارات من سيارتها حال تواجدها بإحدى المدن السكنية بدائرة قسم شرطة التجمع الأول بالقاهرة ، وتداول مقطع فيديو بأحد مواقع التواصل الإجتماعى بذات المضمون .

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل – مقيم  بالقليوبية) والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط المسروقات ، وكذا إطار آخر قام بسرقته من إحدى السيارات بذات الدائرة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .

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