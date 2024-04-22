أحمد صيام: الاحتراف منحني القدرة على تقديم أكثر من دور بأوقات متقاربة

حل الفنان أحمد صيام ضيفا ببرنامج "مع خيري" المذاع على قناة "المحور" للحديث عن تألقه في السباق الرمضاني.

وقال "أحمد صيام"، إن الفنان نور الشريف هو أول من منحني الدفعة الأولى في عالم التمثيل، متابعا:" نور الشريف قال لي إن مشكلتي أني اتميز بقماشة واسعة.

واسترسل: شاركت في العديد من المسلسلات خلال السباق الرمضاني، وكل شخصية مختلفة عن غيره، هنا يكمن معنى "الاحتراف التمثيلي"، متابعا: الاحتراف منحني القدرة على تقديم أكثر من دور في وقت واحد.

وأوضح أن هناك مدارس تمثيلية متعددة، حيث قدم الفنان أحمد زكي مدرسة المعايشة الكاملة، متابعا: المسرح والعمل التمثيلي بالنسبة لي عشق.



