إبراهيم نور الدين: لا أقبل التجاوز في حقي والكاميرا تحبني

أكد إبراهيم نورالدين الحكم الدول أنه لا يقبل التقليل منه أو التجاوز في حقه بأي شكل من الأشكال.

وأوضح عبر برنامج الكابتن مع احمد حسن على قناة dmc أنه لا يسعى إلى لفت الأنظار من خلال ارتداء قميص احماء يحمل علم مصر، ولكنه اعتبرها رسالة إيجابية في ظل كونها مبارة ديربي من بين الاقوى عالميا.

وأضاف: الكاميرا تحبني .. انا لا أحمل الكاميرا وانما يحملها مصور هو من يمكن سؤاله عن ذلك .. حصلت على نجومية ولكن ذلك ليس بيدي وانما بعطاء وتاريخ.. الحكم الآن أصبح من نجوم المباراة وهذا أمر واقع.

واكمل : قبل المباراة كان هناك اجتماع مع خالد بيبو مدير الكرة بالنادي الأهلي وعبد الواحد السيد مدير الكرة بنادي الزمالك تم فيه التأكيد على أن يتحلى الجميع بالالتزام الشديد لكي تعكس المباراة صورة إيجابية للغاية عن الكرة المصرية.