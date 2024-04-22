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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: الزمالك يستطيع الفوز على دريمز في غانا

الزمالك و دريمز
الزمالك و دريمز

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك لم يظهر بشكل جيد في لقاء دريمز الغاني، بعدما بدأ اللقاء بتشكيل خاطئ، مشيرا إلى أن مصطفى شلبي كان بعيدًا عن مستواه في اللقاء، والدفع به كان قرار مفاجئ من جوزيه جوميز مدرب الفريق.

وقال عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "كنت أتوقع مشاركة محمد شحاتة بجوار دونجا وأحمد حمدي، لكن جوميز دفع بـ موتيابا في وسط الملعب بجوار شيكابالا ومصطفى شلبي، والشوط الأول كان خال من الفرص، لكن الشوط الثاني كان هناك فرص كثيرة للفريق الأبيض".

وأضاف: "الزمالك كان يستحق الفوز بثلاثية نظيفة على أقل تقدير، ودريمز الغاني كان يستخلص الكرة وينقل الكرة سريعا، ورغم ان جوميز حاول تعديل الأمور في الشوط الثاني لكنه لم يستطع تحقيق الانتصار رغم مشاركة ثلاث مهاجمين قبل نهاية اللقاء".

وواصل: "الزمالك يستطيع الفوز على دريمز في غانا، ولابد أن يفكر جوميز في ذلك من أجل تسجيل أهداف في لقاء الإياب، والزمالك عاني من غياب عمر جابر وزيزو وفتوح، واتمنى عودتهم في لقاء العودة، مع ضرورة نسيان تلك اللقاء، واتمنى من جمهور النادي عدم تصدير الاحباط للاعبيه والتوقف عن انتقاد شيكابالا والجزيري وغيرهم، واي فريق من الوارد ان يتعثر على ملعبه، وريال مدريد صعد في ملعب السيتي رغم التعادل في برنابيو".

واكمل: "كنت اتوقع انتصار الزمالك بثلاثة أهداف أو أربعة، لكن هذه هي كرة القدم، ولاعبي الزمالك قادرين على تحقيق المكسب او تحقيق تعادل ايجابي مع عودة اللاعبين المميزين مثل زيزو وفتوح".

وزاد: "الأهلي حقق دوري أبطال إفريقيا في ملعب محمد الخامس رغم توقع الكثير لخسارته في الاياب لكن كنت اراهن على تتويجه بالبطولة، لأن الأهلي فريق كبير، وكذلك الزمالك ناد كبير لديه لاعبين مميزين ولابد أن يدعم الجماهير كل اللاعبين ويحفزهم، واتمنى من اللاعبين الكبار تحفيز زملائهم أيضا والحديث معهم بصفة مستمرة من اجل عبور المواجهة المقبلة".

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