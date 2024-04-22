لكل الـ couples والمرتبطين.. ميزة جديدة في واتساب لازم تجربها

رصد موقع WABetaInfo، المختص في أخبار واتساب، ميزة جديدة مفيدة قادمة لمستخدمي واتساب، وخاصة مستخدمي أندرويد. يعمل المطورون على تبويب "المفضلة" للمحادثات. سيسمح لك هذا التبويب بإضافة جهات اتصال وإزالتها وإعادة ترتيبها في القائمة لسهولة الوصول إليها بشكل أسرع.

يغني هذا عن الحاجة إلى التمرير لأسفل كلما احتجت إلى مراسلة شخص تتحدث معه بانتظام. كما أنها مريحة للغاية للمكالمات الصوتية والفيديو.

هناك تحذير مهم واحد، مع ذلك، لا تزال الميزة في مراحلها الأولى، لذلك فهي غير متاحة حتى لمختبري الإصدارات التجريبية. من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تصل علامة التبويب الجديدة إلى المستخدمين النهائيين، ولكن يبدو أنها قد تصل أولاً إلى إصدار التطبيق على Android.

