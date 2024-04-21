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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

بأحدث معالج سناب دراجون.. موبايل جديد من Vivo بأرخص سعر

Vivo Y200i
Vivo Y200i

أطلقت شركة فيفو اليوم هاتف ذكي جديدًا من سلسلة Y في الصين. يأتي هاتف Y200i كخليفة لهاتف Y100i الذي ظهر لأول مرة في نوفمبر من العام الماضي، يأتي العرض الأحدث بتصميم جديد وبعض الترقيات التدريجية. دعونا نتعرف على ما يقدمه الجهاز الجديد.

يتميز هاتف Vivo Y200i من حيث التصميم بإطار مسطح مع ماسح ضوئي للبصمة مثبت على الجانب ومضمن في زر التشغيل. اللوحة الخلفية لها مظهر محكم قليلاً مع وحدة كاميرا دائرية. الهاتف مقاوم للغبار والماء بدرجة IP64.

يعرض هاتف Vivo Y200i على المقدمة شاشة LCD بحجم 6.72 بوصة بدقة FHD + ومعدل تحديث 120 هرتز وذروة سطوع 1800 نيت. توجد كاميرا أمامية للصور الشخصية بدقة 8 ميجابكسل داخل فتحة تثقيب محاذاة في المنتصف. وفي قسم البصريات، يزود هاتف Vivo Y200i بكاميرا خلفية رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مقترنة بعدسة تصوير شخصية بدقة 2 ميجابكسل.

Vivo Y200i

يعمل هاتف Vivo Y200i بمعالج Snapdragon 4 Gen 2. وذاكرة RAM تصل إلى 12 جيجابايت بالإضافة إلى 12 جيجابايت من الذاكرة الافتراضية ومساحة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجابايت. يستمد الهاتف الذكي طاقته من بطارية بقوة 6000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 44 وات. أما من ناحية البرامج، فهو يعمل على نظام التشغيل OriginOS 4 المستند على Android 14.

يأتي هاتف Vivo Y200i باللون الأزرق والأبيض الجليدي والأسود الداكن. يبدأ سعره من 1599 يوان صيني (حوالي 225 دولارًا أمريكيًا) لإصدار 8 جيجا بايت + 128 جيجا بايت. يبلغ سعر إصداري 12 جيجا بايت + 256 جيجا بايت و 12 جيجا بايت + 512 جيجا بايت 1799 يوان صيني (حوالي 253 دولارًا أمريكيًا) و 1999 يوان صيني (حوالي 281 دولارًا أمريكيًا) على التوالي. يتوفر الهاتف الذكي للطلب المسبق اليوم حيث تبدأ المبيعات في 27 أبريل.

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