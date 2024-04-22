تحديث سوفت وير جديد لهواتف شاومي

كانت أجهزة Redmi Note 13 و Redmi Note 13 Pro و Redmi Note 13 Pro+ تعمل سابقًا بنظام MIUI، أما الآن يمكنها الاستفادة من نظام التشغيل الجديد كليًا HyperOS.

يقدم التحديث تحسينًا كبيرًا في الأداء وواجهة محدثة ومجموعة من الميزات الجديدة المصممة لتحسين تجربة المستخدم. دعونا نستعرض التفاصيل هنا.

تحديث HyperOS لسلسلة Redmi Note 13

يقدم تحديث HyperOS على سلسلة Redmi Note 13 تقنية تسمى "إعادة الهيكلة الشاملة" تعمل على تحسين جدولة المهام وتوزيع أحمال العمل عبر وحدات المعالجة المختلفة في الهاتف.

يجب أن يؤدي ذلك إلى أداء أكثر سلاسة، خاصة في المهام الصعبة مثل الألعاب. كما يزعم التحديث أيضًا أنه يحسن استهلاك الطاقة أثناء اللعب.

علاوة على ذلك، يركز HyperOS على الأمان مع إجراءات "الأمان من البداية إلى النهاية" لحماية بيانات المستخدم وخصوصيته. كما أنه يأتي بتحسينات مختلفة على الواجهة لتعزيز قابلية الاستخدام.

على سبيل المثال، هناك شاشة قفل قابلة للتخصيص مع أنماط وخلفيات وأدوات مختلفة. كما يتميز مركز التحكم الآن بتخطيط بدون علامات لتسهيل الوصول إلى الوظائف الأساسية.

علاوة على ذلك، حصل هاتف Redmi Note 13 Pro+ 5G على تحسين في الكاميرا مع تحديث نظام التشغيل الجديد لعشاق التصوير الفوتوغرافي. ومع ذلك، لم تقدم شاومي تفاصيل محددة حول هذه التحسينات أو ما إذا كانت تنطبق فقط على طراز Pro Plus.

يقدم HyperOS أيضًا رموز تطبيقات جديدة وتحسينات مستوحاة من فلسفة التصميم الجديدة لشركة شاومي "ALIVE DESIGN PHILOSOPHY". التحسينات الآن أخف وأكثر استجابة وفقًا لشاومي.

كما تم إعادة تصميم تطبيق مدير الملفات بخيارات تصنيف أفضل لتحسين التنظيم وإدارة الملفات. يتم الآن عرض معلومات الطقس برسوم متحركة جديدة تعكس الظروف الحالية بدقة.

بصرف النظر عن هذه الميزات، تلاحظ شاومي أنه تم إجراء تحسينات إضافية على البنية التحتية للبرامج الأساسية لسلسلة Redmi Note 13 5G.

من المحتمل أن يتم طرح HyperOS على سلسلة Redmi Note 13 5G على مراحل، لذلك قد يستغرق الأمر بعض الوقت حتى يتلقى جميع المستخدمين التحديث.