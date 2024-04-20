واتساب يتعاون مع جيش الاحتلال الإسرائيلي .. تفاصيل

قال المهندس وليد حجاج ، خبير أمن المعلومات ، إن استخدام الاحتلال الاسرائيلي لتطبيق " واتساب " للتجسس ليس جديدا ، مشيرا الي أن الجديد في خبر مساعدة " واتساب " لإسرائيل في قتل الفلسطنين هو مجرى الاحداث فقط .

وتابع المهندس وليد حجاج ، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على. فضائية " الحياة " ، أن جيش الاحتلال الاسرائيلي استخدم في الحرب عام 2021 تقنيات اخرى غير " لافندر " للتجسس على عناصر حماس ، ولكنها لم تكن معلنة مثل الان .

وتابع " حجاج " ، أن منصات التواصل الاجتماعي ارض خصبة لجمع المعلومات ، والتجسس على الحكومات والدول والاشخاص .

ولفت الي ان من يحكم وسائل التواصل الاجتماعي توجهات سياسية ، وليست اشياء مجانية .

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