عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استقالة رئيس شعبة المخابرات العسكرية في الجيش الإسرائيلي بسبب هجوم حماس

اللواء أهارون حاليفا
اللواء أهارون حاليفا

قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية،  أن رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء أهارون حاليفا، أبلغ رئيس الأركان اللواء هرتسي هاليفي صباح اليوم الاثنين باستقالته من الجيش الإسرائيلي بعد مسؤوليته عن الهجوم التي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر.

ووفقا للصحيفة فقد اتخذ حاليفا قراره المبدئي بالاستقالة من منصبه في مرحلة مبكرة من الحرب بسبب إخفاقات 7 أكتوبر، لكنه الآن - في ظل النهاية العملية للحرب في غزة - قرر تنفيذ نيته الاستقالة. وهو أول مسؤول يترك منصبه.

وتحمل حاليفا مسؤولية فشل الهجوم المفاجئ بعد حوالي أسبوع ونصف من اندلاع الحرب، عندما قال: "إننا لم ننجز مهمتنا الأكثر أهمية، وبصفتي قائدًا للاستخبارات بالجيش الإسرائيلي، أتحمل المسؤولية الكاملة عن الهجوم والفشل في الحرب".

وأضاف: جهاز المخابرات في الجيش الإسرائيلي تحت قيادتي فشل في التحذير من الهجوم الذي نفذته حماس".

اللواء أهارون حاليفا استقالة رئيس المخابرات العسكرية رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال استقالة أهارون حاليفا الجيش الإسرائيلي هجوم حماس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 أبريل 2024.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

400 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

التحقيق في واقعة إطلاق مهندس الرصاص امام مدرسة نجله بزهراء المعادي.. فيديو

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

بشرى سارة لجمهور الزمالك قبل لقاء العودة أمام دريمز الغاني بالكونفدرالية

ترشيحاتنا

بشأن الأجور.. اتحاد عمال مصر يوجه رسالة مهمة لشركات القطاع الخاص

لن نسمح بأن نتعرض «للأذى».. الصين تحذر من التوترات والنزاعات البحرية

12 قرارا عاجلا بشأن امتحانات الترم الثاني 2024 لطلاب المدارس

كتل صحراوية قادمة.. الأرصاد: موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد مصحوبة بأتربة

أمير هشام: ارتياح في الأهلي بعد تعافي ياسر إبراهيم وعطية جاهز

تعجيل موعد استحقاق العلاوة الدورية للعاملين بشركة المستحضرات الحيوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل السمك المشوى في الفرن بالزيت والليمون

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان هند صبري بمهرجان أسوان

بالتاريخ واليوم| موعد عيد الأضحى المبارك.. وخمسة أيام إجازة

بالخطوات.. طريقة تحضير البسبوسة زي المحلات

فيديو

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

بعد تراجع الأرز.. مفاجأة في سعر الكيلو بالأسواق| تغطية خاصة

بعد رصد حالات الغضب.. قرار عاجل من الحكومة بوقف تخفيف أحمال الكهرباء بهذا التوقيت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ