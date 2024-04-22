المدينة الفاضلة.. مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة بعد 4000 سنة

ادعى رجل مجهول أنه ذهب في رحلة عبر الزمن وشاهد شكل الحياة في المستقبل أي بعد ٤٠٠٠ عام وأكد أن العالم سيعيش في المدينة الفاضلة

مسافر عبر الزمن يكشف شكل الحياة في عام٦٠٠٠م

قال الرجل الغامض في حوار نشرته صحيفة ميرور البريطانية انه سافر عبر الزمن لعام ٦٠٠٠ وشاهد سكل الحياة على الارض وحجم التطور التكنولوجي والطبي فيه والذي سيجعل عالمنا اليوم الذي نعيشه بالعصر الحجري مقارنه بعام ٦٠٠٠

أكد الرجل صدق رحلته من خلال عدة صور ادعى أنه التقطتها من المستقبل.

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي..