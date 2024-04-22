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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأنبا توماس يترأس قداس ختام الرياضة الفصحية بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير بالفجالة

الأنبا توماس
الأنبا توماس

ترأس مساء أمس، الأنبا توماس عدلي، مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف للأقباط الكاثوليك، قداس ختام الرياضة الفصحية، بكاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة.

شارك في الصلاة الأب بولس جرس، والأب هدية تامر، راعيا الكاتدرائية، حيث أقيمت رياضة الصوم الأربعيني المقدس، تحت شعار "ما بالك ههنا"، لمدة ثلاثة أيام، انطلاقًا من كتاب الملوك الأول مع إيليا النبي، وهروبه من أمام وجه الرب.

وفي ثاني أيام الرياضة، تحدث الأب المطران حول "سفر إشعياء النبي"، مشيرًا إلى دعوة إشعياء، النبي المتجددة، الصوت الصارخ في البرية "قوموا طريق الرب".

واختتم الأنبا توماس العظة في ثالث أيام الرياضة الروحية، متأملًا في إنجيل الأحد الخامس من الصوم المقدس (أحد المولود أعمى)، مشيرًا إلى مسيرة الإيمان، التي اختبرها، وعاشها المولود أعمى".

وفي ختام الذبيحة الإلهية، قدم الأب بولس كلمات الشكر، باسم الآباء الرعاة، وشعب الكنيسة، إلى نيافة الأنبا توماس، لمشاركته الرياضة الفصحية للكنيسة، هذا العام.

تقيم كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير، بالفجالة، المعرض السنوي الخاص بها، وذلك على هامش رياضة الصوم الأربعيني المقدس بالرعية.

الأنبا توماس نيافة الأنبا توماس عدلي مطران إيبارشية الجيزة والفيوم وبني سويف الكاثولي لأقباط الكاثوليك كاتدرائية القديس أنطونيوس الكبير

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