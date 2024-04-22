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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

الصحة: تسجيل 609 آلاف حالة على المنظومة الإلكترونية لمشروع الحضانات في عام

الحضانات
الحضانات

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعًا، مع عدد من قيادات الوزارة، لمتابعة العمل بالمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارئ، وذلك بديوان الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

أشار الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الوزير تابع خلال الاجتماع مستجدات العمل ومدى توافر كافة المستلزمات الجراحية، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، حيث شدد الوزير في هذا الشأن على التنسيق الدائم والمستمر بين الوزارة وهيئة الشراء الموحد لتوفير الاحتياجات اللازمة لإنهاء قوائم الانتظار بمختلف أنواعها، لخفيف آلام المرضى وأعبائهم.

وأوضح «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على عرض مفصل لتحليل بيانات المنظومة الإلكترونية للمشروع القومي للرعايات والحضانات والطوارىء، حيث بلغ عدد المسجلين على المنظومة 609 آلاف، في الفترة من 1 أبريل 2023، حتى نهاية مارس 2024.

وقال «عبدالغفار» إن الوزير وجه قطاع الرعاية العلاجية في هذا الصدد، بضرورة التعاون مع المستشفيات الجامعية من خلال الربط على المنظومة الإلكترونية، في إطار التكامل بين كافة مؤسسات الدولة المعنية، بما فيه صالح المرضى.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير اطلع على نسب  التسكين في الرعايات المركزة خلال الفترة من أكتوبر 2022 حتى مارس 2023، مقارنة بالفترة من أكتوبر 2023 حتى مارس 2024، ومتوسط مدة الانتظار في الغرفة المركزية لحالات رعايات الأطفال خلال الفترة من ديسمبر 2023 حتى مارس 2024، والتي انخفضت إلى متوسط 21 ساعة انتظار.

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير تابع العمل بمجمعات الرعايات المركزة، والتي ساعدت في استقبال 511 حالة بمستشفى عين شمس العام، و192 حالة بمستشفى تابع للقطاع الخاص، كما استقبل مجمع الرعايات المركزة بأحد مستشفيات القطاع الخاص في الإسكندرية 110 حالات، فضلاً عن استقبال 383 حالة بمجمع رعايات مستشفى القناطر الخيرية، بمحافظة القليوبية.

حضر الاجتماع، الدكتور محمد الطيب مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الفنية والحوكمة، والدكتور محمد ضاحي رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور خالد الخطيب رئيس الإدارة المركزية للرعايات العاجلة والحرجة، والدكتور محمد عبدالمقصود معاون الوزير لشئون الأمانة العامة، والدكتور محمد النادي رئيس الإدارة المركزية للرعاية العلاجية، والدكتور محمد زيدان رئيس الإدارة المركزية للمجالس الطبية، والدكتور أحمد مصطفى مدير مبادرة إنهاء قوائم الانتظار.

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