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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

معهد الفلك: بدر شوال الوردي يزين السماء غدًا.. وغرة "ذو القعدة" 9 مايو

صدى البلد

قال أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور أشرف تادرس، إن بدر شهر شوال للعام الهجري الحالي 1445 سيكتمل بعد غدا الأربعاء، في الساعة الواحدة و50 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبذلك تكون غرة شهر "ذو القعدة" يوم الخميس 9 مايو المقبل، لأن شوال عدته 29 يوما وفقا للحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد. 

وأضاف تادرس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن بدر شهر شوال سيصبح بدرا كامل الاستدارة في ذلك اليوم وتبلغ نسبة لمعانه 100%، ويشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

الاكتمال الحقيقي لقرص القمر

وأوضح أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدو لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 22 إلى 26 أبريل الجاري. 

وأشار إلى أن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء أشهرها "القمر الزهري أو الوردي أو القمر العشبي" دلالة على أجواء الربيع ونمو الزروع والعشب ونبات الحقل في هذا الوقت من العام.

وأكد أستاذ الفلك أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

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