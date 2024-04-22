قصف إسرائيلي يستهدف ألواح الطاقة الشمسية في مستشفى العودة بغزة

قال بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية من غزة، إن قصف إسرائيلي يستهدف ألواح الطاقة الشمسية في مستشفى العودة بمخيم النصيرات في غزة.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن الطائرات الحربية الإسرائيلية ما زالت تواصل عدوانها على قطاع غزة بالمنطقة الوسطى التي لا زالت تتعرض للقصف العنيف من الطائرات العسكرية الإسرائيلية، كما أن دير البلح تعرضت قبل قليل إلى غارة استهدفت مجموعة من المواطنين في وسط هذه المدينة، مما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين بجراح متفاوته الخطورة.

وتابع أنه سبق هذه الغارة غارات أخرى استهدفت ألواح الطاقة الشمسية بمستشفى العودة في مخيم النصيرات في المحافظة الأخرى وقصفا مدفعيا عنيفا طال الأطراف الشمالية لهذا المخيم.