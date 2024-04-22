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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان : ضغط المعدلات الزمنية لتنفيذ المشروعات بالعلمين الجديدة

صدى البلد

 


عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا بمقر جهاز مدينة العلمين الجديدة، لمتابعة معدلات إنجاز المشروعات الجارى تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير، والدكتور عبدالخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والمهندس كمال بهجات، والمهندس أحمد عمران، والمحاسب محمد رجائى، مساعدو نواب رئيس الهيئة، والمهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، والمهندس خالد سرور، رئيس جهاز القرى السياحية.


واستمع الدكتور عاصم الجزار، إلى شرح تفصيلي من المهندس أحمد إبراهيم، رئيس جهاز المدينة، عن الموقف التنفيذى الخاص بكل مشروع، وأعداد العمالة والمعدات بالمواقع، مشددا على مواصلة الجهود المبذولة لضغط المعدلات الزمنية لتنفيذ المشروعات، وزيادة أعداد العمالة والمعدات بمختلف المواقع، والعمل على مدار الساعة، والمتابعة الدورية الحثيثة لمراحل تنفيذ مختلف المشروعات بشكل يومى، وتسليم الوحدات السكنية لحاجزيها.


وأكد وزير الإسكان أن مشروعات مدينة العلمين الجديدة "إحدى مدن الجيل الرابع"، من أهم المشروعات الجارى تنفيذها حالياً، نظراً للموقع المتميز للمدينة فى منطقة تعتبر الأفضل على ساحل البحر المتوسط، وستكون مقصداً للسياحة العالمية والمحلية، ومدينة صالحة للحياة على مدار السنة، وتضم مختلف أنواع الإسكان، وجميع الخدمات التى تحقق جودة الحياة لسكانها ومرتاديها، وتضم مختلف أنماط المشروعات، ومنها، أبراج المنطقة الشاطئية، والكمبوند السكنى الترفيهي التجاري الإداري "مزارين"، والحى اللاتينى، ومشروع "سكن مصر" والمدينة التراثية، وغيرها.


 

الدكتور عاصم الجزار الاسكان والمرافق الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان الدكتور وليد عباس

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