عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

نستلهم معاني سامية..وزير الداخلية يهنئ الفريق محمد زكي ورئيس الأركان بذكرى تحرير سيناء

صدى البلد

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية للفريق أول محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى" بمناسبة الإحتفال بذكرى تحرير سيناء.

جاء بها:- يطيــب لــى وهيـــئة الشــــرطة بمناســــبة الإحتفــال بالذكرى الثانية والأربعين لعيـد تحريــر ســــيناء .. أن نبعث لســـيادتكـــم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بخالص التهنئة وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد. إننا إذ نحتفل بهذه الذكرى الخالدة .. نستلهم معانى سامية جسدتها بطولات التضحية والفداء لرجال قواتنا المسلحة فى ساحات الشرف والكرامة .. وتبعتها جولات النضال السياسى حتى تحقق النصر لوطننا الغالى. عاشت القوات المسلحة .. درعاً وسيفاً للوطن .. وحفظ الله أبطالها ورحم شهدائها. 

 وكل عـــــــام وأنتــم بخـــــير،  

 كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أسامة عسكر "رئيس أركان حرب القوات المسلحة".

جاء بها:- يطيب لى وهيئــة الشــــرطة بمناســـــبة الإحتفـــال بالذكرى الثانية والأربعين لتحريـر سـيناء .. أن نعرب لسـيادتكم والقادة والضباط وضبــاط الصف والصــناع العسكريين والجنـــود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن خالص الإعزاز والتقدير .. وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد. إننا إذ نحتفل بهذه المناسبة الوطنية العظيمة .. نتوجه للمولى جلت قدرته بالدعاء.. أن تظل مؤسستنا العسكرية .. رمزاً للتحدى والصمود والعطاء ذوداً عن الأرض والعرض .. ومهداً للتضحية من أجل رفعة الوطن وإستقلاله. 

 وكل عام وأنتم بخير ،

الاحتفال بذكرى تحرير سيناء الأعلى للقوات المسلحة القائد العام للقوات المسلحة برقية تهنئة حرب القوات المسلحة ذكرى تحرير سيناء وزير الدفاع وزير الداخلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التنمية المحلية: أبلكيشن جديد على التليفون المحمول للتقديم علي التصالح في مخالفات البناء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

60 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض اليوم بعد موجة التراجع المستمرة

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

أسعار الذهب اليوم الإثنين 22 أبريل 2024.. وهذه قيمة عيار 21

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين

400 جنيه| تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 مفاجأة

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

ترشيحاتنا

مجنون ولا عاقل.. شاب يتخلص من والدته حرقا بالغربية| القصة الكاملة

ملابس تكشف رشاقتها.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| شاهد

بولندا: لا نية لتقديم نظام باتريوت إلى أوكرانيا

العربيات دخلت في بعض.. تصادم 3 سيارات أسفل الطريق الأوسطي بالجيزة

إسبانيا تطالب بوقف دائم لإطلاق النار في غزة وزيادة المساعدات الإنسانية

إبراهيم نور الدين: لم يتم إجباري على الاعتزال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سلامة الغذاء تكشف أسباب اصفرار الثوم المخزن

فستان أنيق .. ابنة هبة مجدي تشعل السوشيال ميديا بجمالها

160 جنيهًا| أسعار اللحوم اليوم الاثنين 22 إبريل 2024 بعد موجة الانخفاض

ملابس عشرينات .. إلهام شاهين ببنطلون ضيق يثير الجدل بالسوشيال ميديا

فيديو

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

لمدة أسبوع .. سر مقاطعة البورسعيدية للأسماك

"هتخش ورايا الحمام".. الجمهور يلاحق الفنانين في زفاف نجل محمد فؤاد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حلم السيطرة على جنون الأسعار

اﻟﻤﺰﻳﺪ