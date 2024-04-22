قوات الاحتلال تعتقل 25 فلسطينيا بالضفة الغربية

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 25 فلسطينيا بالضفة الغربية لترتفع الحصيلة إلى 8425 منذ 7 أكتوبر، وفقا لخبر عاجل ذكرته قناة "القاهرة الإخبارية".

وأكدت حركة حماس، أن إدارة سجون الإحتلال تواصل ممارسة أبشع الجرائم بحق الأسرى داخل السجون والمعتقلات، من إهمال طبي وتعذيب وقتل مباشر حيث ارتقى 16 أسيراً شهداء داخل السجون منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم، بسبب الجرائم المروعة التي يرتكبها الاحتلال بحقهم وسط تعتيم متعمد، كما استغل الإحتلال عدوانه على غزة ليمارس "الإخفاء القسري" بحق مواطني القطاع.

فاستباح خطفهم واعتقالهم وتعذيبهم حتى الموت، ولا يزال يعتقل في سجونه ما يزيد على 9500 أسير، منهم 3660 معتقل إداري، و56 صحفي، و80 امرأة على الأقل، وأكثر من 200 طفل، و17 نائبًا من نواب المجلس التشريعي.