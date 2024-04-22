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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

آرسنال يتصدر بفارق الأهداف عن ليفربول|ترتيب الدوري الإنجليزي وموقف السيتي

الدوري الإنجليزي
الدوري الإنجليزي

تشتعل المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، مع تبقي عدد قليل من المباريات قبل نهاية الموسم، وتتنافس عدة فرق على حسم لقب البطولة. 

يتصدر أرسنال جدول الترتيب برصيد 74 نقطة، متساويًا مع ليفربول، فيما يحل مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة خلفهما. يأتي هذا الوضع بعد نهاية الجولة 34 من المسابقة.

أرسنال يواصل تصدره للترتيب بعد فوزه في المباريات الأخيرة، ويتطلع لاستمرار هذا الأداء القوي للحفاظ على مكانته في الصدارة. أما ليفربول، فمع بقاء مباراة مؤجلة، يسعى للعودة إلى القمة وتحقيق لقب الدوري للمرة الأولى منذ عدة سنوات.

من ناحية أخرى، يبحث مانشستر سيتي عن استعادة الصدارة والتنافس على لقب البطولة، حيث يملك الفريق مباراة مؤجلة قد تكون مفتاحًا في حسم المنافسة. لكن يجب عليه التركيز والتغلب على الصعوبات لتحقيق النتائج الإيجابية في المباريات القادمة.

مع وجود مباريات مؤجلة للعديد من الفرق، يبقى الوضع مفتوحًا للجميع، مما يجعل الصراع على الصدارة أكثر شراسة وإثارة في الجولات القادمة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 ترتيب الفرق في الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الجولة 34:

1- أرسنال (74 نقطة)
2- ليفربول (74 نقطة)
3- مانشستر سيتي (73 نقطة)
4- أستون فيلا (66 نقطة)
5- توتنهام (60 نقطة)
6- نيوكاسل يونايتد (50 نقطة)
7- مانشستر يونايتد (50 نقطة)
8- وست هام (48 نقطة)
9- تشيلسي (47 نقطة)
10- برايتون (44 نقطة)
11- وولفرهامبتون (43 نقطة)
12- فولهام (42 نقطة)
13- بورنموث (42 نقطة)
14- كريستال بالاس (36 نقطة)
15- برينتفورد (35 نقطة)
16- إيفرتون (30 نقطة)
17- نوتنجهام فورست (26 نقطة)
18- لوتون تاون (23 نقطة)
19- بيرنلي (23 نقطة)
20- شيفيلد يونايتد (16 نقطة)

الدوري الإنجليزي شيفيلد يونايتد نوتنجهام فورست وولفرهامبتون نيوكاسل يونايتد

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