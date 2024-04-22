عند التقديم للمرة الأولى.. منح تأشيرات شنجن للخليجيين لمدة 5 أعوام

أكدت مصادر أوروبية خاصة لقناة “العربية”، على توحيد أنظمة "تأشيرة الشنجن" لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني منحهم التأشيرة لمدة 5 أعوام عند التقديم للمرة الأولى.

يأتي ذلك في وقت يتطلع مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي إلى توطيد علاقات التعاون بينهما لخدمة مصالحهما.

كان مجلس التعاون الخليجي، بحث مع الاتحاد الأوروبي لمواضيع المتعلقة بإعفاء مواطني دول المجلس من تأشيرة "شنجن" في وقت سابق.

ويتمتع "التعاون الخليجي" و"الاتحاد الأوروبي بـ علاقات تاريخية، فيما يطمح "التكتلان" إلى تقريب وجهات النظر في عديد من المواضيع، وتحقيق الأهداف المشتركة لكلا الجانبين، فضلاً عن دعم وتعزيز الاستقرار والتنمية في المنطقة والعالم، وتطوير جميع الشراكات لمواجهة التحديات الراهنة.