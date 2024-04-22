الأمن يكشف كواليس إطلاق مهندس الرصاص أمام مدرسة بالبساتين | صور

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة أمام إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة .



وكانت أجهزة وزارة الداخلية قد رصدت ما تم تداوله على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن واقعة إطلاق أعيرة نارية خلال مشاجرة أمام إحدى المدارس الخاصة بالقاهرة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 21 الجارى تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة أمام إحدى المدارس كائنة بدائرة قسم شرطة البساتين عقب إنتهاء اليوم الدراسى بين (طالبين) قام على إثرها والد أحدهما بالإستعانة بصديق له والتعدى بالضرب على الطالب الآخر وإحداث إصابته بكدمات وسحجات متفرقة .

ولدى تجمع الأمن الإدارى وعدد من الأهالى قام والد الطالب المذكور بإطلاق ثلاثة أعيرة من طبنجة صوت كانت بحوزته ولاذ بالفرار ، وتمكن الأمن الإدارى من التحفظ على صديقه وسلاح أبيض وفوارغ الطلقات.

وأثناء الفحص حضر مرتكب الواقعة وأرشد عن طبنجة صوت المستخدمة فى إرتكاب الواقعة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.