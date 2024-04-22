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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تنظم ندوة عن “إدارة الضغوط وآليات التعامل معها"

جانب من الندوة
جانب من الندوة

نظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس وإدارة التخطيط وتنمية البيئة، ندوة توعوية حول “إدارة الضغوط وآليات التعامل معها للأخصائيين النفسيين والعاملين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة”. 

جاء ذلك انطلاقاً من الدور المجتمعي الرائد لجامعة عين شمس وحرصاُ من  إدارة الجامعة على تقديم خدمة مجتمعية لجميع أفراد المجتمع الخارجي ونشر الوعي الصحي والثقافي والاجتماعي .

يأتى ذلك برعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة  عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف عام اللواء حسام الشربينى أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتضمنت حملات التوعية عدد من المجالات المتنوعة منها المجال الإجتماعي والنفسي من خلال ندوة توعية حول “ إدارة الضغوط وأليات التعامل معها للأخصائيين النفسيين والعاملين بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ”. 

وحاضر في الندوة كل من أ.د محمد احمد خطاب رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب، أ.د رشا عادل عبد العزيز استاذ مساعد بقسم علم النفس كلية البنات ، وذلك بحضور د.عزة سليمان محمد موجه عام التربية النفسية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، أ. عبير عبد العال ابراهيم مديرة إدارة التخطيط وتنميه البيئة بجامعة عين شمس  ، أ.ماني عبد العزيز همام أخصائي أول إدارة التخطيط، أ. ياسمين محمد أخصائي أول إدارة التخطيط،  أ.أسامة مدير الشئون الإدارية بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، ولفيف من الأخصائيين النفسيين والإجتماعيين بالمديرية.

وأشار أ.د محمد خطاب لمفهوم الضغوط وتأثيرها الخطير علي الفرد والجماعة داخل المجتمع وخاصة الاسرة ، وينمو الاكتئاب والضغوطات للأطفال مع بداية الحمل عند الأمهات  وكثرة الضغوطات تؤثر علي الجسم ويكون عرضه للإصابة بالأمراض السرطانية الخبيثة، وهناك العديد من الأفراد داخل المجتمع  لا يستخدمون الشق الأيمن من المخ وهو المسئول عن الإبداع والتطوير بينما الشق الآيسر يهتم بالتعليم الأكاديمي عن طريق الحفظ والروتين اليومي المعتاد لحياة الإنسان .

وأوضح أهمية التطوير الذاتي وإستثمار  الوقت وحفاظ الفرد من كثرة التعرض للضغوطات لثأثيره السلبي علي صحة الانسان مما ساعد علي الاحتراق النفسي ،والشعور بالصداع وألم الظهر ، وإلتهاب القولون والأمعاء ، ولمواجهة آليات التكييف مع الضغوطات يجب إتباع العديد من الأنشطة ومنها التأمل والإبداع و الرياضة وتجديد الروتين اليومي ، التخطيط والتنظيم ،إدارة الوقت والتواصل والاتصال مع الأشخاص المقربين ،الحفاظ علي الصحة ، الإستمتاع بيوم الأجازة. 
وفي الختام أشاد بأهمية العمل الجماعي لانه أساس التقدم والإرتقاء والدعم داخل المجتمع .  


وتناولت أ.د رشا عادل تعريف الضغوط النفيسة وكثرتها تغير الشخص من مرح وفكاهي الي كتلة من الصلب ، وقدمت الأعراض الصامته للضغط النفسي ومدي تأثيرة علي الفرد وتدهور مظهره بظهور الحبوب وألم الأسنان والرغبة في أكل السكريات وإضطراب الهضم والصداع المتكرر ، ويأثر الضغط النفسي علي المخ وقلة النوم وحدوث الأرق .  

وأشارت الي أثار الضغوطات علي المدي الطويل وتأثيرة علي حياة الإنسان ، والشخص المتوتر هو الاكثر عرضة بالعديد من الأمراض منها الإنفلونزا ، السكر ، الأصابة بالسكتات القلبية. 
وعرضت بعض النصائح للأفراد ومنها ترتيب الأولويات ، التعبير عن المشاعر والأحساس  ، ومساعدة الأشخاص ، الأهتمام بتوفير الإحتياجات الأساسية ، والإبتعاد عن الشك وسوء الظن بالجميع ، البحث عن بيئة عمل تساعد علي التركيز ، تناول الطعام الصحي .

وفي الختام قامت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بتكريم عدد من أعضاء هيئة التدريس المشاركين بالندوة تقديراً لجهود الجامعة وقطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

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