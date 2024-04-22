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رئيس التحرير
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رياضة

الشباب والرياضة بجنوب سيناء: اهتمام بمشروع الموهبة الحركية لإعداد أبطال أوليمبيين

وكيل وزارة الشباب
وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء محمد فتحي

أكد وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء محمد فتحي اليوم /الاثنين/ أن المديرية تولي اهتماما كبيرا بمشروع الموهبة الحركية الذي تنفذه الإدارة العامة للمكتبة والبحوث الرياضية بالوزارة كنواة للمشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي لإعداد أبطال أوليمبيين، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بتوفير الملاعب وحمامات السباحة والملابس والأدوات الخاصة بالتدريب.


جاء ذلك خلال حضور وكيل وزارة الشباب اليوم تدريبات المشروع القومي للموهبة الحركية في الاستاد الرياضي بالطور بإجمالي 113 لاعبا ولاعبة.

أشار فتحي إلى أن رؤية المشروع القومى للموهبة الحركية ترتكز على إعداد جيل من الأبطال الرياضيين في سن مبكر تدعيماً للمنتخبات القومية كمرحلة تمهيدية قبل المشروع القومي للموهبة والبطل الأولمبي للوصول لمنصات التتويج الأولمبية، ويخضع المشروع لإشراف لجنة علمية متخصصة تضم علماء وخبراء من المتخصصين في علوم الرياضة المختلفة لضمان سير المشروع بشكل علمي وتحقيق أهدافه واستدامته.

قال وكيل وزارة الشباب والرياضة إن المشروع يعمل على تأهيل وجاهزية الأطفال من الجوانب الحركية والبدنية والمهارية، ويتم تنفيذ جميع البرامج والأنشطة المنفذة بالمشروع بشكل علمي مقنن ، بما يتوافق مع المرحلة السنية للأطفال، ويتم توجيه الأطفال للنشاط الرياضي التخصصي في المرحلة الزمنية المناسبة في ضوء قدراته البدنية ومهاراته الحركية ونتائج قياساته وتفوقه الرياضي.

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