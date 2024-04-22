ديربي الغضب.. إنتر يواجه ميلان في الدوري الإيطالي.. هل يتصدر الترتيب؟

عرضت قناة "القاهرة الإخبارية"، تقريرا تلفزيونيا بعنوان "الإنتر يواجه ميلان في دربي الغضب بالدوري الإيطالي.. هل يتصدر ترتيب الدوري؟".

وسيكون ستاد سان سييرو على موعد مع مواجهة نارية عندما يستضيف إي سي ميلان ميلان جارنه إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ديربي الغضب سيكون فرصة لإنتر ميلان من أجل الاقتراب من لقب الدوري وتأكيد زعامته لديربي المدينة بعدما سبق له الفوز ذهابا بخماسية مقابل هدف.

على الجانب الآخر، تبدو الأمورُ ضبابية وغير مستقرة في ميلان حيث تحوم الشكوك حول رحيل المدير الفني ستيفان بيولي في الوقت الذي لا يحظى فيه الأخير بقبول كبير لدى جماهير الفريق رغم تحقيقه لقب الدوري قبل موسمين، إلا أن تراجع مستوى الفريق منذ حصوله على اللقب بات ملحوظا للجماهير.

