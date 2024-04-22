وزارة الدفاع البولندية: مقتل جندي إسباني خلال مناورات الناتو

توفي جندي إسباني خلال مناورات دولية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) في بولندا، حسبما ذكرت وزارة الدفاع البولندية.

وأعربت وزارة الدفاع البولندية عن خالص تعازيها لوفاة الجندي الإسباني خلال التدريبات الدولية Sabre Strike، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم الإخباري.

وقالت الدفاع البولندية إن جنديًا إسبانيًا توفي في حادث أثناء تدريب تكتيكي بالذخيرة الحية.

وبحسب الإذاعة البولندية، يشارك ما يقرب من 18 ألف جندي من 19 دولة، بما في ذلك بولندا، في مناورات عسكرية لحلف شمال الأطلسي وستكون ليتوانيا، باعتبارها الدولة المضيفة، هي المنطقة الرئيسية للمناورات.