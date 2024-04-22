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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| وداد تلمسان الجزائري يهزم العدالة الكيني

صدى البلد

تغلب فريق وداد تلمسان الجزائري للكرة الطائرة على فريق العدالة الكيني بنتيجة 3-2، في إطار مباريات تحديد المراكز من 9 إلى 12 ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة «رجال» التي ينظمها الأهلي من 12 حتى 24 أبريل الجاري.

أقيمت المباراة على صالة الأمير عبدالله الفيصل، بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، وشهدت ندية كبيرة بين الفريقين حتى وصلت إلى الشوط الخامس الفاصل بعد التعادل في نتيجة الأشواط ولكن لاعبي الفريق الجزائري نجحوا في حسم المباراة.


أنهى العدالة الكيني الشوط الأول بنتيجة ٢٥ - ١٧، وتدارك وداد تلمسان الأمور في الشوط الثاني ليفوز بنتيجة ٢٥ - ١٧، قبل أن يعود العدالة الكيني من جديد ليفوز بالشوط الثالث بنتيجة ٢٦ - ٢٤.

واستمرت الندية في الشوط الرابع حتى نجح وداد تلمسان في الفوز بنتيجة ٢٥ - ٢٣ ليحتكم الفريقين إلى الشوط الخامس الذي أنهاه الفريق الجزائري بنتيجة ١٥ - ١٣.

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