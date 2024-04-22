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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة|«بو سلهام»: الأهلي الأقرب إلى التتويج باللقب القاري

رشيد بو سلهام
رشيد بو سلهام

قال رشيد بو سلهام، لاعب الفتح المغربي، إن الفريق نجح في تحقيق فوز سهل على جرين تيم الكونغولي، على تحديد المراكز من 9 إلى 12 ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة، على الرغم من الصعوبات التي تواجهه، نظرًا للغيابات والإصابات، وذلك بسبب الإجهاد والمباريات المتتالية بالبطولة.

وأشار بو سلهام إلى أن مباراة اليوم ليست الأولى مع جرين تيم، ولكن سبق للفريقين المواجهة في الجولة الثانية بدور المجموعات، وهو ما ساعد اللاعبين على فرض السيطرة على المباراة منذ الشوط الأول، وتنفيذ الأدوار الخططية المطلوبة من الجهاز الفني بشكل جيد. 

وأكد أن الفريق يشارك في هذه النسخة بعد غياب طويل عن المنافسات الإفريقية، وسيسعى لتحقيق مركز أفضل في النسخة المقبلة من البطولة.

وأثنى اللاعب على فريق الأهلي المصري، الذي رشحه للتتويج باللقب، لما يملكه من لاعبين مميزين أمثال أحمد صلاح وعبد الله عبد السلام، كما يضم بين صفوفه أفضل اللاعبين في كل مركز وأصحاب خبرات كبيرة على مستوى المنافسة والاحتكاك القاري.

 

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