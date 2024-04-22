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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| أمل البليدة يفوز على هيئة الموانئ الكيني

صدى البلد

تغلب فريق الكرة الطائرة بنادي أمل البليدة الجزائري على نظيره فريق هيئة الموانئ الكيني بنتيجة 3 - 2، في إطار مباريات تحديد المراكز من الـ5‏ إلى الـ8 ‏ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة، التي ينظمها النادي الأهلي في صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء.‏

أقيمت المباراة في صالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا من جانب الفريقين قبل أن ينهي الفريق الجزائري اللقاء لصالحه‎.‎

تقدم أمل البليدة الجزائري في الشوط الأول بنتيجة 26 - 24، بينما فاز الفريق الكيني بالشوط الثاني بنتيجة 25-17، واستعاد الفريق الجزائري مستواه وحسم الشوط الثالث للمباراة والثاني له بنتيجة 28-26، ثم عاد الفريق الكيني وأنهى شوط المباراة الرابع بنتيجة 25-17، قبل أن يفوز أمل البليدة الجزائري بالشوط الخامس والمباراة بنتيجة ‎15-12.

وعقب المباراة أعرب ضيف حسن مدرب الفريق الجزائري عن سعادته بعد الفوز على فريق هيئة الموانئ الكيني، مشيدًا بأداء اللاعبين وتنفيذ الأدوار الخططية المطلوبة بشكل جيد.


 

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