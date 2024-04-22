بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| أمل البليدة يفوز على هيئة الموانئ الكيني

تغلب فريق الكرة الطائرة بنادي أمل البليدة الجزائري على نظيره فريق هيئة الموانئ الكيني بنتيجة 3 - 2، في إطار مباريات تحديد المراكز من الـ5 إلى الـ8 ببطولة إفريقيا للكرة الطائرة، التي ينظمها النادي الأهلي في صالتي الأمير عبد الله الفيصل والشهداء.
أقيمت المباراة في صالة الأمير عبد الله الفيصل، بمقر النادي بالجزيرة، وشهدت المباراة تألقًا كبيرًا من جانب الفريقين قبل أن ينهي الفريق الجزائري اللقاء لصالحه.
تقدم أمل البليدة الجزائري في الشوط الأول بنتيجة 26 - 24، بينما فاز الفريق الكيني بالشوط الثاني بنتيجة 25-17، واستعاد الفريق الجزائري مستواه وحسم الشوط الثالث للمباراة والثاني له بنتيجة 28-26، ثم عاد الفريق الكيني وأنهى شوط المباراة الرابع بنتيجة 25-17، قبل أن يفوز أمل البليدة الجزائري بالشوط الخامس والمباراة بنتيجة 15-12.
وعقب المباراة أعرب ضيف حسن مدرب الفريق الجزائري عن سعادته بعد الفوز على فريق هيئة الموانئ الكيني، مشيدًا بأداء اللاعبين وتنفيذ الأدوار الخططية المطلوبة بشكل جيد.