العثور علي جثة شاب غريق بكوبري العقادة بأبو سلطان الإسماعيلية

عثر أهالى قرية أبو سلطان بمركز فايد محافظة الإسماعيلية ، اليوم الاحد، على جثة شاب غريق فى مياه الترعة، وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المشرحة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.



تلقى اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من النجدة يفيد بالعثور على جثة تطفو على مياه الترعة أمام كوبري العقادة بقرية أبو سلطان بمركز فايد، وتم انتشال الجثة، ونقلها إلى المشرحة بمستشفي فايد بواسطة سيارة الإسعاف وذلك لعرضها على الطبيب الشرعى لمعرفة وجود شبه جنائية من عدمه.

وتبين أن المتوفي يدعي سليمان محمد سليمان، 15 سنة، مقيم ابو بلح.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الواقعة وذلك لعمل التحريات الأولية، والكشف هوية الجثة ونقلها إلى المشرحة، تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها حيال الواقعة.