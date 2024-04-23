ثبات أسعار BMW X5 موديل 2024 في مصر .. تفاصيل

شهدت أسعار السيارة BMW X5 موديل 2024 حالة من الثبات داخل السوق المصري، حيث مازالت تقدم بسعرها السابق دون تخفيضات أو زيادات، حيث يبدأ سعرها من 6 مليون و800 ألف جنيه للفئة الأولى، وهي مطروحة محليًا عبر فئتين من التجهيزات.

وتنتمي السيارة BMW X5 موديل 2024 إلى عائلة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام فئة الـ SUV الفاخرة، مع باقة من التجهيزات منها، جنوط رياضية، فتحة سقف بانوراما، حساسات حركة، كاميرا للمتابعة، مرايات جانبية كهربائية "ضم" ذات إشارات ضوئية، ومصابيح LED، مع إضاءة نهارية.

السيارة BMW X5 موديل 2024

كما تحتوي السيارة BMW X5 موديل 2024 على مثبت سرعة، بلوتوث، شاشة ملونة تعمل باللمس تدعم تطبيقات أبل كار بلاي واندرويد أوتو، بالاضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف، ومقاعد كهربائية التحكم، زجاج خلفي مظلل، 4 زجاج كهربائي، منظومة الوسائد الهوائية للحماية AIRBAGS للناحية الأمامية والخلفية والجانبية.

السيارة BMW X5 موديل 2024

وزودت السيارة BMW X5 موديل 2024 بمحرك تيربو سعة 3000 سي سي، يمكنه ضخ 340 حصانا و450 نيوتن متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيك 8 غيار، مع تسارع في 5.5 ثانية، وسرعة قصوى 243 كم/ساعة.

السيارة BMW X5 موديل 2024

ودعمت السيارة ايضا بمحرك اخر للفئة M60I حيث يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 540 حصانا وعزم اقصى للدوران يبلغ 750 نيوتن متر، بينما تصل سرعتها القصوى إلى 263 كم/ساعة، وبهذه القدرات الفنية يمكن للسيارة التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة تستغرق 4.3 ثانية.

السيارة BMW X5 موديل 2024

أسعار السيارة BMW X5 موديل 2024 في مصر

الفئة الأولى X5 xDrive40i xLine موديل 2024 بسعر 6 مليون و800 ألف جنيه.

الفئة الثانية X5 M60i موديل 2024 بسعر 8 مليون و400 ألف جنيه.