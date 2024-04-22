سيارة BMW X2 تعود للسوق المصري من جديد بهذه الأسعار

تواصل السيارة BMW X2 من تألقها بالسوق المصري، حيث تعود من جديد بعد فترة من الاختفاء، بإطلالة جديدة وعبر 3 فئات من التجهيزات، بالاضافة إلى أسعار رسمية تتراوح بين 3 ملايين و200 ألف جنيه و3 ملايين و600 ألف جنيه.

ويقدم موقع "صدى البلد" في هذا السياق الاسعار الرسمية للسيارة BMW X2 موديل 2024 في السوق المصري، واستعراض ابرز المواصفات الفنية

BMW X2 موديل 2024

تأتي السيارة BMW X2 موديل 2024 بمجموعة من التجهيزات الفنية، حيث تقدم الفئة AT XDRIVE - M SPORT بمحرك ثلاثي الاسطوانات سعة 1500 سي سي "تيربو"، يتمكن من ضخ قوة إجمالية قدرها 156 حصانا مع ناقل سرعات أوتوماتيكي الأداء 7 غيار.

BMW X2 موديل 2024

كما تقدم الفئة XDRIVE 20-MSPORT موديل 2024 بناقل حركة أوتوماتيك ولكن بمحرك يمكنه ضخ قوة إجمالية قدرها 204 حصانا، بينما ارتفعت قوة الأحصنة إلى 300 حصانا للفئة M 35I والتي دعمت بمحرك تيربو سعة 2000 سي سي.

BMW X2 موديل 2024

الأسعار الرسمية للسيارة BMW X2 موديل 2024 بالسوق المصري

الفئة AT XDRIVE - M SPORT موديل 2024 بسعر 3,200,000 جنيه.

الفئة XDRIVE 20-MSPORT موديل 2024 بسعر 3,600,000 جنيه.

الفئة M 35I موديل 2024 بسعر 4,600,000 جنيه.