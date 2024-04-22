اشمعنا الخطيب أسطورة.. رسالة غاضبة من خالد الغندور بسبب شيكابالا

وجه الإعلامي خالد الغندور رسالة غاضبة بسبب نجم الزمالك شيكابالا عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وقال الغندور : اشمعنا الخطيب أسطورة عند الزمالكاوية وشيكابالا مش أسطورة عند الاهلي ، و يعني ايه كلمة اسطورة هل هو المؤثر مع ناديه ولا أرقامه جامدة ولا الأكثر في الحصول البطولات حد يقولي .

و تابع : في حد بيقول شيكابالا لم يحرز هدفا للزمالك في مباراة قمة والزمالك كسب المباراة ، ودا مش حقيقي .

وأضاف الغندور :الخطيب لم يحرز في تاريخه هدفا في الزمالك في الدوري العام المصري، ولكنه فقط أحرز هدفين ضربة جزاء والماتشين الاهلي لم يفز فيهم .