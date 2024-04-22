رد صارم من تيك توك على قرار حظره في الولايات المتحدة.. تفاصيل

قال تطبيق الفيديو الصينى "TikTok" تيك توك إنه سيحارب الحظر الأمريكي أو البيع القسري، وذلك ردًا على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون يأمر شركة Bytedance المالكة ببيع حصتها في التطبيق أو حظره في الولايات المتحدة.

وأقر مجلس النواب الأمريكي التشريع بعد التصويت بموافقة 360 صوتا مقابل 58 صوتا، وذلك في جلسة للمجلس شملت حزمة مساعدات خارجية لأوكرانيا وإسرائيل وتايوان.

ومن المقرر أن يتم إرسال مشروع قانون تيك توك إلى مجلس الشيوخ، حيث يمكن التصويت عليه خلال هذا الأسبوع. وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن قد قال في وقت سابق إنه سيدعم التشريع.

وفقًا لصحيفة الجارديان فإن مايكل بيكرمان، رئيس السياسة العامة في تيك توك للأمريكتين، قال للموظفين في مذكرة بعد التصويت أن مشروع القانون غير دستوري وأن تيك توك سيحاربه في المحاكم.

وكتب في مذكرة اطلعت عليها The Information لأول مرة "في مرحلة التوقيع على مشروع القانون، سننتقل إلى المحاكم لتقديم طعن قانوني". وزعم بيكرمان أن مشروع القانون ينتهك التعديل الأول للدستور الأمريكي، الذي يحمي حرية التعبير.

وأكد بيكرمان “سنواصل النضال، لأن هذا التشريع يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق التعديل الأول للدستور بالنسبة لـ 170 مليون أمريكي على يستخدمون تيك توك ”.