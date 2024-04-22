إصابة طفل في اندلاع حريق بشقة سكنية بالإسكندرية.. صور

أصيب طفل يبلغ من العمر 8 سنوات في حريق اندلع بشقة سكنية بمنطقة باكوس، التابعة لحي شرق بالإسكندرية، ونجحت قوات الحماية المدنية بمحافظة الإسكندرية في إخماده.

وانتقل اللواء احمد حبيب رئيس حي شرق لموقع الحريق ، وتم ابلاغ الحماية المدنية وقسم رمل أول ، وتم اخماد الحريق.

وبدأت الواقعة عندما تلقت مديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من قسم الرمل أول بوقوع حريق بأحد الشقق السكنية بمنطقة باكوس شرقي المحافظة.

وعلى الفور انتقلت قوات الأمن رفقة قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء، والإسعاف، إلى موقع البلاغ وتبين إصابة طفل جراء الحريق، وتم نقله بالإسعاف إلى مستشفى جليم، وتدمير محتويات الشقة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتباشر التحقيقات ومعرفة سبب الحريق.