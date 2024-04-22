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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب النواب توصي وزارة التخطيط توفير اعتمادات مالية لتطوير المنشآت الرياضية بالشرقية

الدكتور محمود حسين
الدكتور محمود حسين

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمود حسين، بتخصيص أرض لإنشاء مركز شباب الصورة بمركز كفر صقر - محافظة الشرقية وذلك لمساعدة الشباب علي ممارسة الرياضة.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به النائب خالد بدوي ، بشأن تخصيص فدان و٩ قراريط لصالح انشاء مركز شباب بقرية الصورة حيث يعاني شباب القرية من حرمانهم من عدم وجود مركز شباب. 

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبدالقادر مساعد وزير الشباب ومحمد عبد النبي رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية والرياضية، والدكتور  محمد عساف مدير عام المنشآت الشبابية، والدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب بالشرقية والمهندسة هالة المحروقي رئيس الإدارة الهندسية بشباب الشرقية .

عقب الدكتور محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ردًا على موضوع طلبات الإحاطة بأن الجهة المنوطة بإصدار قرار تخصيص هي المحافظة وليس لدينا مانع من تنفيذ المركز في حال تخصيص قطعة الأرض لصالح وزارة الشباب والرياضة وتوفير اعتمادات مالية لإنشاء المركز.

كما افاد  سيد عبد الرازق رئيس مركز ومدينة أبو كبير بمحافظة الشرقية بأن قطعة الأرض المشار اليها وتبلغ مساحتها 1 فدان و9 قراريط لإقامة مركز شباب وطلب السيد النائب عبدالله لاشين عضو مجلس النواب بطلب عن أهالي قرية المشاعلة مركز ابو كبير للحاجة الماسة لإقامة المشروعات التي تخدم القرية على مساحة 7فدان و15 قيراط و12 سهم بزمام المشاعلة مركز ابو كبير وما تضمنه كتاب رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بعدم تبعية الارض لها وتبعيتها الى رئاسة مركز ومدينة ابو كبير وما تضمنه كتاب رئاسة مركز ومدينة ابو كبير برفض الجهة المالكة لقطعة الارض (الوحدة المحلية منشأة ابو عمر - مركز ابو كبير) على إقامة مركز الشباب نظراً لحاجة الوحدة للأرض لإنشاء منافع عامة تخدم مواطنين قرية المشاعلة .

وأشار إلي أن بناء على ذلك اقرت الشئون القانونية بالمحافظة الشرقية على حفظ الطلبات المقدمة لعدم موافقة الجهة المالكة للأرض على اقامة مركز الشباب على النحو الموضح عالية.

وبناء على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بالعرض مرة أخرى على المجلس التنفيذي لأبو كبير لتخصيص قطعة الأرض المعروضة واقامة مركز تنمية شبابية لخدمة القريتين.

كما ناقشت اللجنة  طلب الإحاطة المقدمة من  النائب/ خالد بدوي، بشأن إهمال صيانة المنشآت والصالات الرياضية بمحافظة الشرقية وهو ما عقب عليه الدكتور/ محمود عبد العظيم مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية ردًا على موضوع طلبات الإحاطة بأنه تم تطوير الغرف الخاصة بالصالات المغطاة اما بشأن حمام السباحة والصالة المغطاة نظراً لتهالكهما. 

وبناء على ما دار من مناقشات، فقد أوصت اللجنة بتوفير دعم مالي من وزارة التخطيط للعام المالي القادم 2024/2025 لصالح وزارة التعليم العالي على ان يخصص المبلغ لصالح إحلال وتجديد حمام السباحة وصيانة الصالة المغطاة.

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