عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ديربي إيطاليا.. مفاجآت في تشكيل ميلان أمام انتر

ميلان
ميلان

كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، عن تشكيل فريقه استعدادا لخوض ديربي الغضب أمام الغريم التقليدي إنتر، على ملعب سان سيرو اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

وشهد تشكيل ميلان مفاجأة، بجلوس المهاجم أوليفيه جيرو على مقاعد البدلاء، فيما يلعب رافائيل لياو دور رأس الحربة لمحاولة مباغتة إنتر.

كما دفع مدرب الروسونيري بـ يونس موسى في مركز الجناح الأيمن بدلا من صامويل تشوكويزي، ويتواجد كريستيان بوليسيتش بالجناح الأيسر.

وفيما يلي تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالابريا - جابيا - توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ريجنديرز - عدلي - لوفتوس تشيك.

خط الهجوم: موسى - بوليسيتش - لياو.

في المقابل، أعاد سيموني إنزاجي مدرب إنتر، بنيامين بافارد ولاوتارو مارتينيز لتشكيل النيراتزوري الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: سومير.

خط الدفاع: بافارد - أتشيربي - باستوني - دارميان.

خط الوسط: باريلا - تشالهان أوجلو - ميخيتريان - ديماركو.

خط الهجوم: تورام - لاوتارو.

ويتصدر إنتر جدول المسابقة برصيد 83 نقطة بفارق 14 نقطة عن ميلان بالمركز الثاني برصيد 69 نقطة، علما بأن فوز النيراتزوري بالديربي يمنحه رسميا لقب الاسكوديتو.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أمير هشام: لقجع وراء تمسك الشيبي بالاستمرار في قضيته ضد حسين الشحات

طارق السعيد: مشوفتش حاجة وحشة من الأهلي وتصريحاتي ضده كانت بالأمر

احتراق 7 سيارات و6 تكييفات إثر حريق في جراج عقار بالجمالية

تضامنا مع المقاطعة.. محافظ بورسعيد يرفض دخول سوق السمك لحين خفض الأسعار

ابعد عن شيكابالا .. ناقد رياضي يحذر إبراهيم سعيد في منشور مثير

بالأرقام .. خبير يكشف مفاجأة عن مخزون سد النهضة

رفع أسعار سجائر ميريت ومارلبورو وإل آند إم

قرار عاجل من المحكمة في مقتل الإعلامية شيماء جمال .. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أولمبياكوس يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للشباب

وصول المنتخبات المشاركة في البطولة العربية العسكرية للفروسية المقامة بمصر

بعد خسارة الكلاسيكو| الاتحاد الإسباني يرفض هذا الطلب لبرشلونة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| وداد تلمسان الجزائري يهزم العدالة الكيني

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة|جرين بافالوز الزامبي يفوز على إنجز الإيفواري

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة.. إسبوار الكونغولي يفوز على جامعة ولڤز ممثل زيمبابوي

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة|تشيباسو: النسخة الحالية من البطولة الأفضل.. والأهلي أقرب المرشحين للقب

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الفتح المغربي يفوز على جرين تيم الكونغولي

ترشيحاتنا

الغندور يهاجم مهيب عبد الهادي: «تقدر تعرض حاجة عن الخطيب ولا هتتمنع؟»

تحذير من الأرصاد بسبب سوء الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة

وفاء عامر تكشف حقيقة غرور أحمد العوضي.. فيديو

سفيرة أمريكا بالقاهرة: نقدر جهود مصر لتعزيز الاستقرار والتنمية بمنطقة البحر الأحمر

بعد تصدر حلقة إسلام الفيومي الترند.. نهال طايل تنفعل وترد على منتقديها |فيديو

صيام الأيام البيض وست شوال.. كم يعادل أجرهما؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي كساب تثير الجدل بعد ظهورها بالمايوه.. سعره صادم

تعرضت للإهانة بسبب الحجاب.. رجل فرنسي يبصق على فتاة مسلمة في إسبانيا

مجوهرات لافتة.. أحلام تثير الجدل بإطلالتها الأخيرة| شاهد

لون شعر غريب.. سوسن بدر تفاجئ متابعيها| شاهد

فيديو

سعره عالي وطعمه وحش.. نقيب الفلاحين يحذر من شراء البطيخ.. فيديوجراف

محمود سعد: آخر مرة زرت صلاح السعدني من 4 أعوام .. ولم يكن في قوته

قرار صادم.. ليفربول يتخذ إجراءً غريبا ضد محمد صلاح بعد خسارته أمام أتالانتا الإيطالي

متشتريش دلوقتي| الغرف التجارية تؤكد انخفاض أسعار الأجهزة الكهربائية في هذا الموعد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: رقابة القضاء الإدارى على قرارات الإنسان الإلكتروني

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: دعاة بنكهة إسرائيلية

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: النانوتكنولوجي ومنتجات الألبان

اﻟﻤﺰﻳﺪ