ديربي إيطاليا.. مفاجآت في تشكيل ميلان أمام انتر

كشف ستيفانو بيولي المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي، عن تشكيل فريقه استعدادا لخوض ديربي الغضب أمام الغريم التقليدي إنتر، على ملعب سان سيرو اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الإيطالي.

وشهد تشكيل ميلان مفاجأة، بجلوس المهاجم أوليفيه جيرو على مقاعد البدلاء، فيما يلعب رافائيل لياو دور رأس الحربة لمحاولة مباغتة إنتر.

كما دفع مدرب الروسونيري بـ يونس موسى في مركز الجناح الأيمن بدلا من صامويل تشوكويزي، ويتواجد كريستيان بوليسيتش بالجناح الأيسر.

وفيما يلي تشكيل ميلان:

حراسة المرمى: ماينان.

خط الدفاع: كالابريا - جابيا - توموري - ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: ريجنديرز - عدلي - لوفتوس تشيك.

خط الهجوم: موسى - بوليسيتش - لياو.

في المقابل، أعاد سيموني إنزاجي مدرب إنتر، بنيامين بافارد ولاوتارو مارتينيز لتشكيل النيراتزوري الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: سومير.

خط الدفاع: بافارد - أتشيربي - باستوني - دارميان.

خط الوسط: باريلا - تشالهان أوجلو - ميخيتريان - ديماركو.

خط الهجوم: تورام - لاوتارو.

ويتصدر إنتر جدول المسابقة برصيد 83 نقطة بفارق 14 نقطة عن ميلان بالمركز الثاني برصيد 69 نقطة، علما بأن فوز النيراتزوري بالديربي يمنحه رسميا لقب الاسكوديتو.