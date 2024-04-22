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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

رئيس مايكروسوفت: لولا دعمنا لم تكن شركة OpenAI موجودة

ساتيا ناديلا، الرئيس
ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت

أكد ساتيا ناديلا، الرئيس التنفيذي لشركة مايكروسوفت، الدور المحوري الذي لعبته الشركة في نمو شركة الذكاء الاصطناعي الرائدة OpenAI المُطورة لـ ChatGPT. 

وفي مقابلة حديثة له، قال ناديلا "لم تكن شركة OpenAI موجودة لولا دعمنا المبكر، واليوم، أصبحت شركة مذهلة، ويسعدنا أن نكون جزءًا من رحلتها". 

وأضاف "على الرغم من أن تفاصيل اتفاقيتنا تظل سرية؛ فمن المهم ملاحظة أن مايكروسوفت لا تمتلك أي جزء من OpenAI. 

وفي وقت سابق، قال فرانك شو، المتحدث باسم مايكروسوفت "نحن ببساطة نستحق حصة من توزيعات الأرباح".

وكان مصدر مطلع قد قال لصحيفة “فايننشال تايمز”، إن "مايكروسوفت والموظفين والمستثمرين لديهم مصلحة اقتصادية في OpenAI ، مما يخولهم للحصول على حصة من الأرباح".

وإلى جانب إلى تعليقات ناديلا حول OpenAI، ناقش المشهد الأوسع للذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى المنافسة الصحية بين شركات التكنولوجيا الكبرى. ويعتقد أن هذه المنافسة مفيدة، وتخلق فرصًا كبيرة للتقدم العالمي.

واستثمرت مايكروسوفت مليار دولار في OpenAI في عام 2019، تلتها بعد ذلك 10 مليارات دولار إضافية في عام 2021.

وبالرغم من هذه المساهمات المالية الكبيرة، فإن مايكروسوفت لا تمتلك أي ملكية في OpenAI، وبدلاً من ذلك، يحق لها الحصول على حصة من الأرباح، محدودة بمبلغ معين، من شركة فرعية محددة تابعة لـ OpenAI.

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