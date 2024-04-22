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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسامة كمال: تنحي رئيس الاستخبارات الإسرائيلية بداية لموجة من الاستقالات

أسامة كمال
أسامة كمال

علق الإعلامي أسامة كمال، على إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الإثنين استقالة قائد الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية، بسبب مسئوليته في الفشل في اكتشاف خطط حماس يوم 7 أكتوبر، متوقعا أن تكون هذه الاستقالة بداية لسلسلة استقالات.

وأوضح أسامة كمال، خلال تقديم برنامج "مساء دي ام سي"، المُذاع عبر شاشة دي أم سي، أن الجيش الإسرائيلي أكد أن قرار تنحي واستقالة قائد الاستخبارات العسكرية عن منصبه ورئيس الأركان شكره على فترة خدمته بالاستخبارات، مشيرا إلى أن هذا القائد في تصريح سابق قال "الأسوأ لإسرائيل لم يأتي بعد".

وتابع: "هاليفا أكد مسئوليته في الفشل في منع الهجوم من قبل حماس على إسرائيل، والذي أكد أنه يتحمل الألم الرهيب للأبد، مشددًا على أن زعيم المعارضة طالب بأن يقتدي نتنياهو بهاليفا ويعترف بمسئوليته ويستقيل، مؤكدا أنه يتوقع أن تكون هذه الاستقالة هي بداية لموجة استقالات وليست استقالة واحدة.

وأضاف أسامة كمال، أن ما يحدث يعني أنهم اخطأوا خطأ فادح دفعوا ثمنه اقتصاديًا وسياسيًا حتى وأن حاول أن يعوضهم العالم كله عن هذا، مؤكدا أن إسرائيل انكسرت أمام مجموعة وجماعة سواء كانت حركة حماس أو أي جماعة من الفصائل الفلسطينية.

أسامة كمال الاستخبارات الاسرائيلية حماس نتنياهو الفصائل الفلسطينية

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