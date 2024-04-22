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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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تموين القاهرة: رقابة مكثفة على المخابز للتأكد من الالتزام بأوزان أرغفة الخبز

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تحدث ناصر ثابت وكيل وزارة التموين بالقاهرة، عن بدء تطبيق مبادرة الخبز الجديدة، بأسعارها وأوازنها، والتي دخلت حيز التنفيذ، اعتبارات من صباح اليوم.

وأشار خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج " كلمة أخيرة  "، الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة “ ON"، إلى أن هناك قرارا وزاريا صدر بالأمس، يخص قائمة تسعير الخبز السياحي، والتي تعلن على “واجهة المخبز” بالأسعار الجديدة، وهي:

- الرغيف وزن 80 جرامًا بـ150 قرشًا.

- الرغيف وزن 40 جرامًا بـ75 قرشًا.

- الرغيف وزن 25 جرامًا بـ50 قرشًا. 

ونوه بأن القرار الوزاري شمل أيضا أسعار الفينو، كالتالي:

- وزن 50 جرامًا بـ150 قرشًا.

- وزن 35 جرامًا بـ100 قرش.

ولفت  إلى أن بلورة تلك المبادرة قبل دخولها حيز التنفيذ، شهدت مباحثات واجتماعات، أهمها الاجتماع الموسع يوم 16 أبريل، الذي حضره وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصليحي مع أصحاب المخابز، والذي شهد الاتفاق على تطبيق المبادرة، بعد حل أزمة سوق الصرف، وتراجع أسعار طن الدقيق من 28 ألف جنيه للطن في بعض الأوقات الماضية، إلى أسعار حالية تتارواح ما بين 15 إلى 16 ألف جنيه للطن.

وشدد لى أنه في ضوء تلك التطورات، كان لزاما على أصحاب المخابز، تخفيض الأسعار؛ تيسيرا على المواطنين، موضحا أن القرار الوزاري ليس استرشاديا، بل إلزامياً على كل أصحاب المخابز، وهو إنتاج تلك الأرغفة بأنواعها وصنوفها وأوزانها، وأن تكون هناك قائمة أسعار معلنة وواضحة في واجهة المخبز، حتى وإن أنتجت بجانبها أنواعا وأوزانا أخرى.

وأشار إلى أن هناك عقوبات صارمة ستطبق حيال مخالفة تلك المخابز للقرار الوزاري، وهي عقوبات رادعة، بداية من الحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تتجاوز 5 سنوات، وغرامة لا تقل 10 آلاف جنيه، عبر عقوبات متدرجة، تتضمن في طياتها الحبس والإغلاق ومصادرة الدقيق.

ولفت إلى أن عملية الرقابة ستكون مكثفة، عبر كل الأجهزة الرقابية المعنية، من مباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، والعديد من الجهات، وبالتالي سيتم تكثيف التواجد الرقابي على كل المخابز، للتأكد من الالتزام بأوزان أرغفة الخبز، ومطابقتها مع الأسعار المعلنة على واجهة المحل.

واستطرد: “كل من يخالف تلك التوجيهات؛ سيتم عقابه، وإحالته إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ ما يلزم”.

ناصر ثابت التموين بالقاهرة مبادرة الخبز الخبز السياحي أسعار الفينو

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