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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اليوم.. استكمال محاكمة المتهمة بقـ تل طفلة الدقهلية

متهمة - أرشيفية
متهمة - أرشيفية

تنظر اليوم محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة محاكمة المتهمة بقتل طفلة الدقهلية، طفلة جارتها من أجل سرقة قرطها الذهبى.

وكان قد أحال المستشار العام لنيابات شمال الدقهلية الكلية، المتهمة بقتل طفلة الدقهلية للمحاكمة الجنائية في القضية رقم 10012 لسنة 2023 جنايات الستاموني المقيدة برقم 2446 لسنة 2033 كلي شمال المنصورة.

لأنها في يوم 26/10/2023 قامت المتهمة، «سمر .م.ص.أ»، محبوسة السن 29 سنة ربة منزل، مقيمة 34 الدرافيل حفير شهاب الدين بدائرة مركز الستاموني، قتلت عمدًا المجني عليها الطفلة «شرين رضا إبراهيم السيد طه»، من غير سبق إصرار أو ترصد إذ أنها وعلى إثر مرورها بضائقة مالية، أوعز إليها شيطانها الاستيلاء على قرط المجني عليها الذهبي ولإقدامها على ذلك أجهشت الطفلة المجني عليها بالبكاء، فقامت بكتم أنفاسها بكلتا يديها قاصدة من ذلك إزهاق روحها فأحدثت بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

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