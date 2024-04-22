علي جمعة: برنامج نور الدين ظهر في الوقت المناسب وهدفه إنقاذ المجتمع

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إن الأجيال الجديدة شعرت بضرورة التخلص من السلطة وشعروا أن تدخلات الأهل إساءة معاملة، موضحا أن هذه الأجيال تكون في عقلها مفاهيم محددة يصعب تغييرها.

وأكد علي جمعة، خلال حواره ببرنامج "مساء دي ام سي، مع الإعلامي اسامة كمال، على قناة دي إم سي، أنه شعر بالتحدي بشأن اقتحام عقول الأجيال الجديدة وطلب منهم تقديم الاسئلة التي تحيرهم وكان في جزء من الاسئلة عن الآلهة وجزء من الديانة وجزء من الشرع، قائلا: "الجميع من حقه السؤال وهذا كان نهج برنامج نور الدين طوال شهر رمضان".

وأردف مفتى الجمهورية السابق، : "علينا واجب الاصطدام والاقتحام مع هذه الحالة وربنا هيحاسبني على سكوتي وكنت أقرأ 8 ساعات يوميا طيلة 40 عاما واعلم أن هناك ما يُلقب بالمسكوت عنه سدا للذريعة"، مؤكدا أن برنامج نور الدين ظهر في الوقت المناسب وهدفه انقاذ المجتمع وحماية العقلية من الانهيار.