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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مثال للتكافل .. مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" في الكاتدرائية| صور

قوافل وزارة الزراعة
قوافل وزارة الزراعة المتحركة

استقبل المهندس رفيق الطوخي مدير الديوان البابوي في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم،  القوافل المتحركة التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، برئاسة المستشار سعيد صالح مستشار وزير الزراعة والمشرف على المنافذ والمعارض.

وتوفر قوافل وزارة الزراعة المتحركة، من خلال مبادرة "خير مزارعنا لأهالينا" ، تشكيلة كبيرة ومتنوعة من السلع الأساسية بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق الأخرى للمترددين على الكاتدرائية.

وأعرب مدير الديوان البابوى عن شكره وتقديره للسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على الجهود المتميزة التي تبذلها كافة أجهزة الوزارة في إطار دعم ومساندة المواطنين.

ومن المقرر أن تتواجد مبادرة  "خير مزارعنا لأهالينا" في الكاتدرائية لمدة ثلاثة أيام اعتبارًا من اليوم الاثنين.

أكبر معرض على مستوى الجمهورية

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قد افتتحت أكبر معرض على مستوى الجمهورية لبيع السلع والمنتجات الغذائية للمواطنين بأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق ما بين ٢٠٪ و ٥٠٪ مما جعل المعرض يلاقي  رواجًا وإقبالاً كبيرًا من  المواطنين.

وثَمَّنَ قداسة البابا تواضروس الثاني الجهود التي يبذلها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا المجال الهام معربًا عن أمنياته باستمرار هذه المبادرة لدعم ومساندة المواطنين لتخفيف العبء عن كاهلهم.

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