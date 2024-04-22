«رجال سلة الأهلي» يهزم فريق بانجي سبور في بطولة «BAL»

فاز الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي، على فريق بانجي سبور بطل جمهورية إفريقيا الوسطى، بنتيجة 85-79، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى، في الجولة الثالثة بالبطولة الإفريقية للأندية «BAL».

أدى فريق السلة المباراة بشكل مميز خاصة في الرميات الثلاثية والدفاع تحت السلة، ونجح أوجستي بوش المدير الفني، في تدوير مشاركة اللاعبين بشكل إيجابي أسهم في تفوق الفريق وتحقيق الفوز.

شهدت الفترة الأولى تأخر «رجال السلة» بنتيجة 22-18، ليعود الفريق في الفترة الثانية بنتيجة 43-38، وواصل النادي الأهلي تقدمه في الفترة الثالثة بنتيجة 63-57، وفي الفترة الرابعة والأخيرة بنتيجة 85-79.

وكان «رجال السلة» قد حقق الفوز على فريق أويلرز الأوغندي بنتيجة 99-76، في الجولة الأولى، بينما حقق الفوز في المباراة الثانية أمام فريق أهلي بنغازي بنتيجة 98-86.

وتضم قائمة «رجال سلة الأهلي» في البطولة كلًّا من: عيسى ليونز، كريم حاتم، إيهاب أمين، أحمد مهيب، توني ميتشيل، عمرو الجندي، محمد أبو النصر، برنس علي، مصطفى المكاوي «كيجو»، مروان سرحان، باتريك جاردنر، عمر طارق، سيف قيدار هنداوي.