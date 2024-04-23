حرب رئيس الإكوادور على الجريمة تحظى بدعم من نتائج الاستفتاء المبكر| تقرير

تشير النتائج الأولية لاستفتاء الإكوادور إلى أن الرئيس دانييل نوبوا حصل على دعم شعبي للإجراءات الأمنية التي تهدف إلى تعزيز حربه على الجريمة.

وتبدو حكومته في طريقها لكسب الدعم لتسعة من أصل 11 مقترحًا طرحتها في تصويت الأحد، بما في ذلك أربعة من إجراءاتها الأمنية الرئيسية، وفقًا لبيانات المجلس الانتخابي الوطني.

وتضاعفت الأخبار الجيدة لنوبوا يوم الاثنين عندما أعلنت الشرطة أنها ألقت القبض على زعيم عصابة مزعوم.

تشير النتائج المبكرة للاستفتاء إلى موافقة 72% من الجمهور على السماح للجيش بالقيام بدوريات مع الشرطة لمكافحة الجريمة المنظمة (وهو أمر لا يمكن أن يحدث حاليًا إلا في ظل حالة الطوارئ) ويؤيد 65% السماح بتسليم الإكوادوريين في ظل ظروف معينة ( من بينها ضمانات المعاملة الإنسانية وعدم استخدام عقوبة الإعدام).

ويتطلب هذان الاقتراحان تعديل دستور الإكوادور، الذي يحظر حاليا تسليم الإكوادوريين تحت أي ظرف من الظروف. وإذا استمرت النتائج النهائية للتصويت في إظهار الدعم الشعبي لهذه التدابير، فسوف تدخل حيز التنفيذ بمجرد نشرها في السجل الرسمي. ومن غير الواضح بالضبط متى سيحدث هذا.

وهناك اقتراحان آخران متعلقان بالأمن ــ تشديد أحكام السجن على بعض جرائم العنف وإنشاء تواجد دائم للقوات المسلحة في السجون لمنع تهريب الأسلحة ــ يتطلعان أيضاً إلى الحصول على هوامش موافقة واسعة النطاق. ولن يتطلب هذان الاقتراحان تغيير الدستور وسيحتاجان إلى موافقة الجمعية الوطنية قبل أن يدخلا حيز التنفيذ.

والإجراءان اللذان من المرجح أن يرفضهما عامة الناس هما السماح بالتعاقد مع العمال بالساعة، والاعتراف بالمراجحة الدولية لحل منازعات الاستثمار.

وسينظر إلى النتائج المبكرة على أنها انتصار لنوبوا، الذي تولى منصبه في نوفمبر الماضي كأصغر رئيس في تاريخ الإكوادور على خلفية وعد بكبح جماح الجريمة المتفشية التي حولت الدولة التي كانت هادئة ذات يوم إلى دولة تعاني من عصابات المخدرات. عنف.

منذ أن تولى منصبه، شرع في تنفيذ أجندة صارمة أعلن فيها 'الحرب' على أكثر من 20 عصابة إجرامية وصفها بأنها 'إرهابية'، وأعلن حالة الطوارئ لمدة 90 يومًا، وأذن بشن غارة مثيرة للجدل للغاية على السفارة المكسيكية في كيتو للقبض على نائب رئيس الإكوادور السابق الهارب المتهم بالفساد.

وكان استياء الإكوادوريين المتزايد من الظروف الأمنية المتدهورة هو الذي دفع سلف نوبوا غييرمو لاسو إلى الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة العام الماضي.

وفي يوم الأحد، بينما توجه ما يقدر بنحو 13 مليون إكوادوري إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، أعلنت وكالة السجون الوطنية في البلاد عن مقتل مدير سجن منطقة مانابي في هجوم.

وفي دفعة أخرى لنوبوا، قالت الشرطة في منشور على موقع X إنها ألقت القبض على زعيم العصابة سيء السمعة فابريسيو كولون بيكو صباح يوم الاثنين.

ويأتي الاعتقال بعد عدة أشهر من العمليات والتحقيقات التي قامت بها وحدات متخصصة من الشرطة الوطنية.

وفر كولون بيكو، الزعيم المزعوم لعصابة لوس لوبوس، من سجن في مدينة ريوبامبا بوسط البلاد في يناير/كانون الثاني، حسبما قال عمدة المدينة في ذلك الوقت.

وقبل ذلك بأيام، تم القبض عليه بعد أن تعرفت عليه المدعية العامة ديانا سالازار علناً على أنه جزء من خطة لمهاجمتها.

وقالت إدارة السجون في الإكوادور لشبكة CNN إن 38 سجيناً آخرين فروا مع كولون بيكو، وتم القبض على 12 منهم منذ ذلك الحين.

وجاء الهروب من سجن كولون بيكو مع هروب زعيم عصابة آخر سيئ السمعة - خوسيه أدولفو ماسياس، المعروف أيضًا باسم 'فيتو'، من العصابة المنافسة لوس تشونيروس - من السجن، مما دفع إلى نشر أكثر من 3000 من أفراد الشرطة والجيش للعثور عليه.