الكونجرس يشعر بالخطر.. أسامة كمال: الرهان على الأجيال الجديدة

قدم الإعلامي "أسامة كمال" التحية لطلاب جامعة كولومبيا في نيويورك، مؤكدا أن الرهان على الأجيال الجديدة التي تبحث وتشعر بما يحدث للشعب الفلسطيني، موضحًا أن هذه الأجيال مؤمنة بالإنسانية وتحترم قيمة الأنسان حقيقيا وليس مجرد "كلام جرايد".



وقال أسامة كمال في مقدمة برنامج "مساء dmc" ان طلاب جامعة كولومبيا منذ بداية الحرب على غزة، وهم مستمرون في التظاهر دعمًا لغزة وتنديدا بالإبادة الجماعية، وقرروا الاعتصام منذ الأربعاء الماضي.



وأضاف أسامة كمال، أن الكونجرس شعر بالخطر، فقرر استدعاء رئيسة الجامعة التي تعهدت بالتصدي لأي محاولة لمعاداة السامية، وأبلغت الشرطة وسمحت لهم باقتحام الجامعة والقبض على المعتصمين، وتم فصل أكثر من طالب ومنهم إسراء هيرسي، ابنة عضوة الكونجرس عن ولاية مينيسوتا، الديمقراطية إلهام عمر.



واستنكر أسامة كمال، ما يحدث في دولة تدعي الديمقراطية، قائلا: "متخيلين.. الشرطة بتقبض على شباب بيقول رأيه؟ شباب بيقول لا للقتل نقوم نفصله ونقبض عليه! هي للدرجة دي الحرية وهم؟ الموضوع بقى أكبر من الجامعة".