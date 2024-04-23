اتهام رئيس وزراء الهند بإلقاء تصريحات معادية للإسلام خلال تجمع انتخابي

اتُهم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بإلقاء تصريحات معادية للإسلام خلال تجمع انتخابي، ما أثار غضبًا واسع النطاق بين المسلمين البارزين وأعضاء المعارضة.

وتشهد أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان انتخابات ضخمة تستمر لأسابيع، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يفوز فيها حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم بزعامة مودي بولاية ثالثة نادرة على التوالي.

وقال مودي أمام حشد كبير في ولاية راجاستان غربي البلاد، إنه إذا تم التصويت له، فإن المعارضة الرئيسية في البلاد، المؤتمر الوطني الهندي، ستوزع ثروة البلاد بين 'المتسللين' و'أولئك الذين لديهم المزيد من الأطفال'. إشارة واضحة إلى المجتمع الإسلامي.

وأضاف: عندما كانوا الكونغرس في السلطة، قالوا إن المسلمين لهم الحق الأول في الموارد، سيجمعون كل ثروتك ويوزعونها على من لديهم المزيد من الأطفال.

وتابع مودي وسط هتافات الجمهور: “سوف يتم توزيعها على المتسللين”.

وتساءل 'هل تعتقد أنه ينبغي إعطاء أموالك التي كسبتها بشق الأنفس للمتسللين؟ هل تقبل هذا؟'.

ودعا أعضاء المعارضة لجنة الانتخابات الهندية (ECI) إلى التحقيق فيما إذا كانت تعليقات مودي تنتهك قواعد سلوك الهيئة.