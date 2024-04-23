اليوم.. أمير الكويت يبدأ زيارته للأردن



يبدأ الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، زيارته للمملكة الأردنية الهاشمية، تلبية لدعوة من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

ووفق وسائل الإعلام الأردنية؛ فإن العلاقات الاقتصادية الأردنية الكويتية تشكل ، نموذجا فريدا، حيث تمتاز بالتعاون والشراكة في مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي بين البلدين.

وتشمل العلاقات الاقتصادية الأردنية الكويتية تعاونا في مختلف المجالات التجارة والاستثمار، إضافة إلى السياحة والتعليم والثقافة والإعلام، وتبادلا للخبرات والمعارف في العديد من القطاعات ما يعزز التكامل الاقتصادي بين البلدين، حيث وصل حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي، إلى نحو 176 مليون دينار، مقابل 198 مليونا في عام 2022.

كما سجل الميزان التجاري للمملكة مع الكويت العام الماضي فائضا مقداره 82 مليون دينار، إذ بلغت قيمة صادرات المملكة الى الكويت 129 مليونا، ومستورداتها بنحو 47 مليون دينار.

وتأتي الكويت في المرتبة الخامسة بعد كل من السعودية والعراق والإمارات وفلسطين من بين دول منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى التي توجهت إليها الصادرات الوطنية، إذ بلغت حصتها العام الماضي حوالي 1.6 بالمئة من إجمالي الصادرات الوطنية، ورغم انخفاض الصادرات الأردنية خلال العام الماضي، إلا أن الصادرات إلى الكويت ارتفعت بنسبة 7.1 بالمئة، مقارنة بعام 2022.